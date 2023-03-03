Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin Pazar günü Los Angeles Lakers'a karşı oynanacak maçta, bacak sakatlığından dönmeyi planladığı söylendi.
Curry, sol bacağından geçirdiği birden fazla sakatlık sebebiyle 4 Şubat'tan beri forma giyememiş, ancak son zamanlarda takımın hücum antrenmanlarına katılmaya başlamıştı.
Geçtiğimiz günlerde Warriors'ın, Steph'in Lakers'a karşı başlayacak üç maçlık deplasman serisi sırasında geri dönmesini beklediği bildirilmişti.
34 yaşındaki oyuncu bu sezon maç başına 29.4 sayı, 6.4 asist ve 6.3 ribaund ortalamaları yakalıyor.
Curry, sol bacağından geçirdiği birden fazla sakatlık sebebiyle 4 Şubat'tan beri forma giyememiş, ancak son zamanlarda takımın hücum antrenmanlarına katılmaya başlamıştı.
Geçtiğimiz günlerde Warriors'ın, Steph'in Lakers'a karşı başlayacak üç maçlık deplasman serisi sırasında geri dönmesini beklediği bildirilmişti.
34 yaşındaki oyuncu bu sezon maç başına 29.4 sayı, 6.4 asist ve 6.3 ribaund ortalamaları yakalıyor.
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