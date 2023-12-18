NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan beş karşılaşmayla devam etti.



CELTICS 114-97 MAGIC

Boston Celtics, TD Garden'da Orlando Magic'i 114-97 mağlup etti.



Jaylen Brown 31 sayı, 6 asist ve 5 ribaundla Celtics'e liderlik ederken, Jayson Tatum 23 sayı, 8 ribaund ve 3 asistle oynadı.



Magic'te Paolo Banchero 36 sayı, 10 ribaund ve 2 top çalmayla mücadele etti. Jalen Suggs 13 sayı ve 5 ribaund kaydetti.



PELICANS 146-110 SPURS



New Orleans Pelicans, Frost Bank Center'da San Antonio Spurs'ü 146-110 yendi.



Pelicans'ta CJ McCollum 29 sayıyla liderlik etti. Zion Williamson 15 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma kaydetti. Brandon Ingram 26 sayı, 4 asist ve 3 ribaundla oynadı.



Spurs'te Victor Wembanyama 17 sayı, 13 ribaund, 4 blok ve 4 asistle oynadı. Keldon Johnson 13 sayı, 8 ribaund, 4 top çalma ve 3 asistle mücadele etti.



BUCKS 128-119 ROCKETS



Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da Houston Rockets'ı 128-119 devirdi.



Bucks'ta Damian Lillard 39 sayı, 11 asist, 5 ribaund ve 3 top çalmayla öne çıktı. Kareem Abdul-Jabbar'ı geride bırakarak Bucks tarihinin ribaund lideri olan Giannis Antetokounmpo ise, 26 sayı, 17 ribaund ve 3 asistle maçı tamamladı.



Fred VanVleet Rockets'a 22 sayı ve 6 asistle liderlik etti. Temsilcimiz Alperen Şengün 20 sayı, 8 ribaund, 5 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynarken, Dillon Brooks 18 sayı ve 4 ribaund kaydetti.



SUNS 112-108 WIZARDS



Phoenix Suns, Footprint Center'da konuk ettiği Washington Wizards'ı 112-108 mağlup etti.



Kevin Durant, 28 sayı, 5 ribaund, 5 asist, 1 top çalma ve 1 blokla Suns'ın en skorer ismi oldu. Devin Booker ise 27 sayı, 4 ribaund ve 8 asistle oynadı.



Daniel Gafford 26 sayı, 17 ribaund, 3 asist ve 2 blokla Wizards'ın en skoreriydi. Tyus Jones 22 sayı, 4 ribaund, 11 asist, 6 top çalma ve 1 blokla maçı tamamladı.



WARRIORS 118-114 TRAIL BLAZERS



Golden State Warriors, Moda Center'da ev sahibi Portland Trail Blazers'ı 118-114 yendi.



Warriors'ta Klay Thompson, 11/16 saha içi isabetiyle 28 sayı ve 4 ribaund kaydederek takımı galibiyete taşıyan isim oldu. Andrew Wiggins 25 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle oynarken, Stephen Curry karşılaşmada 7 sayı, 2 ribaund ve 8 asistle oynadı ve karşılaşmada hiçbir üçlük isabeti kaydedemeyerek, 268 maçtan beri devam eden serisine veda etmiş oldu.



Trail Blazers'ta Jerami Grant 30 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle oynarken, Anfernee Simons 24 sayı, 3 ribaund ve 7 asist kaydetti.





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