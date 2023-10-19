NBA'de hazırlık maçları dönemi, geçtiğimiz gece oynanan dört karşılaşmayla devam etti.



SPURS 117-103 ROCKETS



San Antonio Spurs çaylağı Victor Wembanyama, 21 dakikada 15 sayı atarak Spurs'ü hazırlık maçında Houston Rockets karşısında 117-103 galibiyete taşıdı.



Devin Vassell 5 üçlükle 25 sayı bularak Spurs'ün en skorer ismi oldu. Zach Collins 11 sayı, 9 ribaund ve 3 asistle oynadı.



Rockets'ta Amen Thompson maçı 5 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle tamamlarken, Cam Whitmore 17 sayı kaydetti. Jeenathan Williams ise benchten 19 sayı ve 8 ribaundlık katkı verdi.



WIZARDS 131-106 KNICKS



Jordan Poole'un 41 sayı attığı hazırlık maçında Washington, Madison Square Garden'da New York Knicks'i 131-106 mağlup etti.



Muscala, 5/5 üçlük isabeti bulduğu gecede 20 sayı kaydetti. Tyus Jones ise 13 sayı ve 7 ribaund ekledi.



Julius Randle, Knicks'te 20 sayı ve 10 ribaundla en skorer isim oldu. RJ Barrett 19 sayı ve 7 ribaundla, Mitchell Robinson ise 12 sayı ve 10 ribaundla maçı tamamladı.



NETS 107-104 HEAT



Lonnie Walker IV 22 sayı, Day'Ron Sharpe ise 19 sayı ve 11 ribaundla oynayarak Brooklyn Nets'i, Miami Heat'e karşı 107-104 galibiyete taşıdılar.



Haywood Highsmith ve Cole Swider 15'er sayı atarak Miami'nin en skorer isimleri oldular. Jamal Cain ise 14 ribaund ve 7 sayı kaydetti.



WARRIORS 116-115 KINGS



Stephen Curry'nin maç kazandıran üçlüğüyle Warriors, Kings'i hazırlık maçında 116-115 mağlup etti.



Steph, 7 üçlük isabeti kaydettiği karşılaşmada 30 sayı, 5 asist ve 4 ribaund kaydetti.



Golden State adına Jonathan Kuminga 18 sayı bulurken, Chris Paul benchten gelerek 13 sayı, 6 ribaund ve 9 asistle oynadı.



Kings cephesinde De'Aaron Fox 25 sayı ve 7 ribaundla takımın en skorer oyuncusu oldu. Keegan Murray ise 24 sayı ve 8 ribaundla oynadı.



