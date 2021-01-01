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Steph Curry bu kez 49 sayı attı, yine durdurulamadı!

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, takımının Philadelphia 76ers karşısında aldığı 107-96'lık galibiyette 49 sayı kaydederek, sezondaki efsanevi performansını sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, takımının Philadelphia 76ers karşısında aldığı 107-96'lık galibiyette 49 sayı kaydederek, sezondaki efsanevi performansını sürdürdü.

Üst üste 11'inci 30+ sayılık performansını kaydetmiş olan Steph, böyle bir seriyi 33+ yaş sonrası, efsane oyuncu Kobe Bryant'tan beri ilk kez yakalayan isim oldu.
10 maçlık bir süreçte 72 ile en çok üçlük isabetini bulan Curry, ayrıca oynadığı son beş maçın dördünde 10+ üçlük isabeti yakaladı.

Steph'in muazzam gecesi işte şu şekildeydi:!


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