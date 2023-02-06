Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin, bacağındaki sakatlık nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyeceği açıklandı.



Warriors ekibi, yaptığı açıklamada Curry'nin üst tibiofibular bağlarında ve interosseöz zarında kısmi yırtıklar olduğunu ve bu geceki Oklahoma City Thunder'a karşı oynanacak karşılaşmayı kaçıracağını, ayrıca geri dönüşü için muhtemel bir tarihin önümüzdeki günlerde paylaşılabileceğini duyurdu.



Curry, sakatlığı geçtiğimiz Cumartesi gecesi Dallas Mavericks'e karşı geçirmişti.





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