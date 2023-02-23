Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin sakatlık durumunun, bir hafta içinde yeniden değerlendirileceği bildirildi.



Warriors, sol bacağındaki sakatlık nedeniyle son beş maçı kaçırmış olan Curry'nin sahada bireysel antrenmanlara başladığını ve "iyi ilerleme kaydettiğini" duyurdu.



Sakatlığı bu ayın başlarında Dallas Mavericks'in oyun kurucusu McKinley Wright IV'ün diziyle çarpışarak geçirmiş olan Curry'nin, üst tibiofibular bağlarında ve interosseöz zarında kısmi yırtıklar olduğu ve ayrıca sol bacağında bir ezilme olduğu açıklanmıştı.



Bu sezonun başlarında, Curry ayrıca sol omzundaki çıkık nedeniyle 11 maç kaçırmış ve bu süre zarfında Warriors ekibi 6-5'lik bir seri yakalamıştı.





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