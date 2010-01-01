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Steph, 2024 Paris Olimpiyatları için açık kapı bıraktı

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, 2024 Paris Olimpiyatları için ABD Milli Takımı'na geri dönme konusunu göz ardı etmedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, 2024 Paris Olimpiyatları için ABD Milli Takımı'na geri dönme konusunu göz ardı etmedi.

Steph, bir röportajda bu yıl Tokyo Olimpiyatları'nda oynamayı neden tercih etmediğini şu şekilde paylaştı:

"Tabii ki tekrar oynamak isteyip istemediğinize karar verebileceğiniz bir pozisyonda olmak istersiniz. Ve olan bitenlerden sonra, bu yıl bence doğru zaman değildi. Bu konuda pişmanlığım yok. Ama şimdi dört yıl yerine sadece üç yıllık bir bekleyiş süresi var. Bu yüzden ne olacağını göreceğiz."

33 yaşındaki Curry, 2010 ve 2014 FIBA Dünya Kupalarında ABD ekibi ile iki altın madalya kazanmış ancak Olimpiyatlarda hiç rekabet etmemişti.


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