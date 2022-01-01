Stein: "Lakers, Westbrook'u yollamak istemiyor!"

Substack'ten NBA yazarı Marc Stein, Los Angeles Lakers'ın bu sezon Russell Westbrook'u takas etme olasılığının bulunmamasının sebebini açıkladı.



Stein'a göre, Russ'ın kontratını başka bir takıma göndermenin bedeli, genel menajer Rob Pelinka'nın ödemeye hazır olduğundan daha yüksek:



"Lakers, en azından sezonun geri kalanına dek Westbrook'la devam etmeye kararlı görünüyor. Bu da diğer potansiyel takas fırsatları için 2027'deki ilk tur draft hakkını elde tutmak anlamına geliyor.



Lig kaynakları, Lakers'ın Houston Rockets ile John Wall takasının gerçekleşmesi için pakete 2027'nin ilk tur draft hakkını ekleme konusunda isteksiz olduğunu söylediler.



Kaynaklara göre Lakers'ın bunu yapmayı reddetmesinin çeşitli nedenleri var. Bu sezon Lakers'ın tavanını yükseltmesi garanti edilmeyen bir takas için böylesine değerli bir takas varlığını vermek, birincil caydırıcı unsur...



Takım yetkililerinin, Westbrook'un Los Angeles'a gelmesi adına bu kadar çok şeyden vazgeçildikten sonra, kendisini apar topar yollamak için bir böyle bir bedeli ödemek istemedikleri de söyleniyor.



Russ'ı başka bir yıldızla değiştirmek kolay bir çözüm gibi görünse de, böyle bir anlaşmayı yapmak göründüğünden daha karmaşık."



Westbrook'un önümüzdeki iki sezonda yaklaşık 91 milyon dolar alacağı bulunuyor.



