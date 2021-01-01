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Stein: "Davis'in sakatlığı, insanları çok korkutuyor"

The New York Times yazarı Marc Stein, Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis'in kalf sakatlığıyla ilgili dikkat çekici bir güncelleme paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The New York Times yazarı Marc Stein, Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis'in kalf sakatlığıyla ilgili dikkat çekici bir güncelleme paylaştı.

Aylarca forma giyemeyen Davis'in yokluğunda, Lakers ekibi son 10 maçının altısını kaybetmiş ve Batı'da 5'inci sıraya düşmüştü.

Stein, dönüşüne yavaş yavaş yaklaşan ve ekibinin durumuyla ilgili son derece ihtiyatlı davrandığı süperstar oyuncuyla ilgili yaptığı son güncellemede, şu ifadeleri kullandı:

"Davis, Aşil tendonundaki inatçı rahatsızlığı ve kalf zorlanması nedeniyle son 23 maçı kaçırdı. Organizasyon içinde, Lakers'ın beş maçlık Doğu Konferansı yolculuğunun ardından kadroya döneceğine dair bir umut var. Ancak Aşil tendonunu içeren herhangi bir sakatlık, ne kadar hafif olursa olsun, Davis parkelere dönene kadar insanları oldukça korkutuyor. Aşil tendonu sakatlıkları, spor dünyasının en çok korkulan sakatlığı olmaya devam ediyor."

Davis'in resmi teşhisi, aşile oldukça yakın ve tehlikeli konumdaki "kalf zorlanması" olarak kayıtlara geçmişti.


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