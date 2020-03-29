Stegen: 'Ev temizlemek egzersizlere katkı sağlıyor'

Barcelona kalecisi Marc-Andre Ter Stegen koronavirüs günlerinde ev temizliği yaptığını ve bunun egzersizlerine büyük katkı sağladığını söyledi.Stegen yaptığı açıklamada koronavirüs sebebiyle evde geçirdiği zamanı iyi değerlendirmeye çalıştığını açıklarken "Bütün günüm oturma odası ve mutfakta geçiyor. Ev idmanlarımı düzenli yapıyorum. Sonra bütün evi baştan aşağı temizliyorum. Bu da bir egzersiz oluyor. Tavsiye ederim" sözlerini kullandı.Alman kaleci geçtiğimiz günlerde detaylı el yıkama videosuyla da gündeme gelmişti.