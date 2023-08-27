Stefano Pioli: 'Krunic takımda kalacak'

transfer gündemindeki Milan'ın Boşnak orta sahasıiçinbir açıklama geldi.4-1 kazanılan Torino maçının ardından konuşan Pioli, Krunic'in takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya,şeklinde yanıt verdi.29 yaşındaki Rade Krunic bu sezon Milan'ın ligde oynadığı 2 maçta da 90 dakika sahada kaldı.2019 yılından bu yana Milan forması giyen Krunic'in İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.