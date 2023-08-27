Stefano Pioli: "Krunic takımda kalacak"

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Rade Krunic'in takımda kalacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Stefano Pioli: 'Krunic takımda kalacak'
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27 Ağustos 2023 00:24
Son güncelleme 27 Ağustos 2023 00:30
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Milan'ın Boşnak orta sahası Rade Krunic için Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'den bir açıklama geldi.

4-1 kazanılan Torino maçının ardından konuşan Pioli, Krunic'in takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya, "Rade Krunic takımda kalacak." şeklinde yanıt verdi.



29 yaşındaki Rade Krunic bu sezon Milan'ın ligde oynadığı 2 maçta da 90 dakika sahada kaldı.

2019 yılından bu yana Milan forması giyen Krunic'in İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.



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