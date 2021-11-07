Stefano Pioli: 'Inter çok güçlü ve favori'

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın Teknik Direktörü Stefano Pioli, Inter'in şampiyonluğun en büyük favorisi olduğunu söyledi.



Pioli yaptığı açıklamada, "Takım fiziksel ve zihinsel olarak iyi hissediyor. Derbi için hazırız, her maçı kazanmak için hazırlanıyoruz. Sezon yeni başladı, bu nedenle herhangi bir sonuç şampiyonluk için belirleyici olmayacak." şeklinde belirtti.



Inter'in şampiyonluğun favorisi olduğunu belirten Pioli, "Inter favori çünkü geçen sezon şampiyon oldular ve kazanmak için ne yapmaları gerektiğini biliyorlar." dedi.



"Inter'in teknik ve fiziksel özellikleri var" diyen teknik adam, "iki hücum takımı arasında bir maç bekliyorum ama iyi savunma yapmak da çok önemli olacak." şeklinde belirtti.



Takımı adına değerlendirmelerde bulunan tecrübeli teknik adam, "Oyun okuma şeklimizi geliştirmemiz gerekiyor, akıllı olmalı ve hatalardan kaçınmalıyız. Derbide hata yaparsak, bedelini öderiz. Daha fazla gelişmeli ve ileriye doğru daha fazla adım atmalıyız. Maça özenle hazırlandık." açıklamasında bulundu.



İtalya Serie A'da Bugün, Milan ile Inter Türkiye saatiyle 22:45'te karşı karşıya gelecek.





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