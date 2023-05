Stefano Pioli: 'Herkes 'Favori Inter' diyor'

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaşacak İtalya ekipleri Milan ve Inter, kırmızı-siyahlıların ev sahibi olacağa ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.



Milan ve Inter'in ortak kullandığı San Siro Stadı, Milano kentinin iki köklü ekibinin Avrupa arenasındaki mücadelesine ev sahipliği yapacak. Dev müsabaka öncesi her iki takım, son antrenmanlarını yaparken, teknik direktörler de ayrı ayrı basın toplantısı düzenledi.



İlk maçta ev sahibi olan Milan'ın teknik direktörü Stefano Pioli, "Zor bir maç çünkü Şampiyonlar Ligi yarı finali ama aynı zamanda buna hazırlanmak, bunu yaşamak ve oynamak harika bir şey. Oyuncularıma konsantrasyon ve kararlılığın yanı sıra bu tür anları yaşamanın mutluluğunu da aktarmaya çalıştım. Oyunun 180 dakikalık bir oyun olduğunu göz önünde bulundurarak her şeyimizi vermemiz gerekiyor." dedi.



Devler Ligi"nde iyi bir sezon geçirdiklerini dile getiren Pioli, "Şampiyonlar Ligi'nde iniş-çıkışlar yaşamadık. Olağanüstü bir yol yaptık. Hiçbirimizin bugüne kadar yapamadığı bir final istiyoruz. Hırsımız ve motivasyonumuz en üst seviyede." diye konuştu.



Sahaya her zaman en iyi dizilişle çıkmak istediğini anlatan Pioli, yıldız oyuncuları Rafael Leao'nun da benzersiz özelliklerinin olduğunu ancak forma giyemezse başka şekilde oynayacaklarını kaydetti.



Kimin favori olduğu sorusunu Pioli, "Başkalarına göre favori Inter ama biz esas bunun için oynamak istiyoruz. Tottenham ve Napoli'yi eledik, herkesi eleyebiliriz." yanıtını verdi.



Pioli, taraftarlarının desteğine vurgu yaparak, "Tam anlamıyla dolu ve büyük bir enerji veren bir stat görmeyi bekliyoruz. İlk dakikadan son dakikaya kadar sahaya her şeyimizi vermeye çalışacağız." yorumunu yaptı.



20 yıl sonra yeniden "Devler Ligi" yarı finalinde karşılaşacaklar



İki takım arasında bu sezon içinde oynanan 3 mücadeleden birini Milan kazanırken, ikisinde de Inter sahadan galibiyetle ayrılmıştı.



Ligde oynanan ilk maçta Milan, Inter'i 3-2 yenerken, ocak ayında Suudi Arabistan'da oynanan Süper Kupa finalinde ise Inter, rakibini 3-0 yenmişti. Ezeli rakiplerin ligin ikinci yarısında oynadıkları maç ise Inter'in 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'ni daha önce 7 kez kazanan Milan ile 3 kez bu kupayı müzesine götüren Inter, "Devler Ligi"nde önceki yıllarda 4 kez karşı karşıya geldi.



İki takım, son olarak 18 yıl önce Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalinde karşılaşmıştı. 2004-2005 sezonunda ev sahibi olduğu ilk maçta Milan, Inter'i 2-0 yenmişti. Inter'in ev sahibi olduğu rövanş maçı ise taraftarların sahaya yanıcı maddeler atması sebebiyle yarım kalmış, Milan hükmen 3-0 galip ilan edilmişti.



20 yıl önce ise iki rakip, ilk kez Şampiyonlar Ligi yarı finalinde eşleşmişti. 2002-2003 sezonunda Milan'ın ev sahibi olduğu ilk maç 0-0 berabere bitmiş, Inter'in ev sahibi olduğu rövanş maçı ise 1-1 sonuçlanmıştı. Milan, rövanş maçında deplasman golü kuralının verdiği avantajlı skoru elde ederek finale yükselmişti. Milan, o yıl finalde bir başka İtalyan Juventus ile Manchester'daki Old Trafford'da karşılaşmış ve normal süresi 0-0 eşitlikle biten maçı penaltı atışlarında 3-2'lik üstünlük kurarak kupayı müzesine götürmüştü.





