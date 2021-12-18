Stefano Okaka'nın golünde faul var mı, yok mu?

Medipol Başakşehir'in Stefano Okaka ile Galatasaray'a attığı gol için iki farklı yorum geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Stefano Okaka'nın golünde faul var mı, yok mu?
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18 Aralık 2021 20:18
Süper Lig'de Galatasaray'ın Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada Stefano Okaka'nun golü çok konuşuldu.

Galatasaraylı futbolcular, Stefano Okaka'nın Marcao'ya faul yaptığını belirterek, hakem Zorbay Küçük'e itirazlarda bulundu. Ancak sonuç değişmedi.

RIDVAN DİLMEN: "FAUL VAR"

Pozisyonla ilgili konuşan Rıdvan Dilmen "Stefano Okaka'nın golünde faulden yanayım. Marcao doğru durmuyor ama topa gitme niyeti var. Okaka eliyle Marcao'yu engelliyor. 'Faul değil' diyenlere de saygı duyarım." dedi.

TÜMER METİN: "TEMİZ ALDI"

Tümer Metin ise "Galatasaray golde faul istiyor. Okaka çok temiz aldı topu. Zorbay Hoca'nın etrafını sardığın kadar Okaka'yı sarsan gol yemeyecektin." ifadelerini kullandı.


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