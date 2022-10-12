Stefano Okaka'dan transfer itirafları

"MESUT ÖZİL FUTBOLU DEĞİŞTİRDİ"

"ROMA VE UDINESE"

"SÜPER BİR TEKLİFE HAYIR DEDİM"

"TÜRKİYE'DE BAŞKA TEKLİF ALDIM"

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de forma giyen Stefano Okaka, İtalyan basınına bir röportaj verdi.diyen Okaka,sorusuna,ifadelerini kullandı.sorusu yöneltilen İtalyan futbolcu,dedi.İtalya Milli Takımı'yla çok az oynadığı için pişman olup olmadığı sorulan Okaka,sözlerini kullandı.Serie A'yı da takip ettiğini söyleyen tecrübeli golcü,sorusuna golcü oyuncu,yorumunu yaptı.Futbolda çok arkadaşı olduğunu söyleyen Okaka,şeklinde görüşlerini aktardı.Yaptığı en garip transfer sorulan Okaka,dedi.O dönemde Roberto Mancini ile konuştuğunu ve Inter'in neredeyse kendisini transfer etmek üzere olduğunu söyleyen İtalyan futbolcu, ardından Çin'den gelen önemli bir teklifi geri çevirdiğinin sorulması üzerine,diye konuştu.Geçmişinde Milan'ın seçmelerine katıldığını da söyleyen Okaka,değerlendirmesini yaptı.Başakşehir'de kendisini nasıl hissettiği sorulan tecrübeli yıldız,ifadeleriyle röportajını tamamladı.