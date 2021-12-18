Stefano Okaka, 9. golünü attı

Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir, deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıç
Medipol Başakşehir'in golü atan Stefano Okaka, Süper Lig'de gol sayısını 9'a çıkardı.
Okaka, ligde daha önce Çaykur Rizespor maçında 3, Beşiktaş karşılaşmasında 2, Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ve Atakaş Hatayspor müsabakalarında ise birer gol atmıştı.
Medipol Başakşehir'in golü atan Stefano Okaka, Süper Lig'de gol sayısını 9'a çıkardı.
Okaka, ligde daha önce Çaykur Rizespor maçında 3, Beşiktaş karşılaşmasında 2, Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ve Atakaş Hatayspor müsabakalarında ise birer gol atmıştı.