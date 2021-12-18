Stefano Okaka, 9. golünü attı

Başakşehir'in santrforu Stefano Okaka, Galatasaray maçında attığı golle bu sezon 9. kez ağları sarstı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Stefano Okaka, 9. golünü attı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Aralık 2021 23:33
Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir, deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıç

Medipol Başakşehir'in golü atan Stefano Okaka, Süper Lig'de gol sayısını 9'a çıkardı.

Okaka, ligde daha önce Çaykur Rizespor maçında 3, Beşiktaş karşılaşmasında 2, Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ve Atakaş Hatayspor müsabakalarında ise birer gol atmıştı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.