Stefano Okaka, 6 yıl sonra kendini buldu!

Medipol Başakşehir'in İtalyan golcüsü Stefano Okaka, 6 yıl sonra yeniden çift haneli gol sevinci yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Stefano Okaka, 6 yıl sonra kendini buldu!
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08 Mart 2022 00:00
Medipol Başakşehir'in İtalyan oyuncusu Stefano Okaka, Beşiktaş'a attığı golle bu sezon gol sayısını 10'a yükseltti.

Beşiktaş deplasmanında takımını 2-1 öne geçiren golü atan Okaka, turuncu-lacivertli takımın bu sezon en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

32 yaşındaki İtalyan golcü, en son 2015/16 sezonunda Anderlecht formasıyla çift haneli gol atmıştı.

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