Stefano Okaka, 6 yıl sonra kendini buldu!

Medipol Başakşehir'in İtalyan oyuncusu Stefano Okaka, Beşiktaş'a attığı golle bu sezon gol sayısını 10'a yükseltti.
Beşiktaş deplasmanında takımını 2-1 öne geçiren golü atan Okaka, turuncu-lacivertli takımın bu sezon en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.
32 yaşındaki İtalyan golcü, en son 2015/16 sezonunda Anderlecht formasıyla çift haneli gol atmıştı.
Beşiktaş deplasmanında takımını 2-1 öne geçiren golü atan Okaka, turuncu-lacivertli takımın bu sezon en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.
32 yaşındaki İtalyan golcü, en son 2015/16 sezonunda Anderlecht formasıyla çift haneli gol atmıştı.