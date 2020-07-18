Stefano Napoleoni: "Galatasaray maçı çok zordu!"

Göztepe'nin golcü oyuncusu Stefano Napoleoni, Galatasaray maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
Stefano Napoleoni: 'Galatasaray maçı çok zordu!'
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18 Temmuz 2020 23:19
Göztepe'nin Galatasaray'a 3-1 yenildiği maçın ardından Göztepe'nin tek golünü atan Stefano Napoleoni açıklamalar yaptı.

Galatasaray karşısında çok zorlandıklarını ifade eden Napoleoni, "Maç çok zor maçtı, Galatasaray çok önemli bir rakip, onları yenmek istiyorduk ama başaramadık. Pandemi sonrasında kötü bir süreçten geçiyoruz ve bir türlü toparlanamadık. Söylenecek çok fazla şey var ama bir an önce önümüze bakmak zorundayız. İyi de çalışıyoruz ama yeterli olmuyor" dedi.



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