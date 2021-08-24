Stefano Denswil, Trabzonspor için geldi

Trabzonspor, Bologna forması giyen 28 yaşındaki Stefano Denswil ile kiralık olarak anlaşma sağladı. Denswil gece saatlerinde Trabzon'a geldi.

, Fotoğraf; EPA
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Stefano Denswil, Trabzonspor için geldi
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24 Ağustos 2021 03:29
Stefano Denswil
Stefano Denswil
Bologna
Uzun süredir sol stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın 28 yaşındaki Hollandalı defans oyuncusu Stefano Denswil'i Türkiye'ye getirdi.

Bordo-mavililer oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varırken, 28 yaşındaki savunma oyuncusu gece geç saatlerde Trabzon'a ulaştı. Stefano Denswil'i bordo-mavili taraftarlar karşıladı.

Karadeniz ekibinin kiralık olarak kadrosuna katacağı Denswil, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.


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