29 Ekim

Stefano Denswil savunmanın yeni lideri

Trabzonspor'da Nenad Bjelica döneminde formaya hasret kalan Stefano Denswil, Abdullah Avcı'nın dönüşü sonrası savunma hattının lideri oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Stefano Denswil savunmanın yeni lideri
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28 Ekim 2023 10:03
Nenad Bjelica döneminde ağırlıklı olarak yedek kalan Stefano Denswil, Abdullah Avcı'nın dönüşü sonrası savunma hattının lideri oldu.

Tecrübeli çalıştırıcı, geriden oyun kurma görevini Denswil'e verirken, arka dörtlünün ataklarda alacağı pozisyonu da başarılı stoperin ayarlamasını istiyor.

Karagümrük deplasmanında savunmayı yine Mehmet Can-Denswil-Baniya-Eren şeklinde kuracak olan Avcı, bu dörtlünün önünde Mendy ile Berat ikilisini görevlendirecek.

Yan toplar ve kornerlerle ilgili ise yardımcı antrenör Egemen Korkmaz ekstra çalışmalar yaptırıyor.



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