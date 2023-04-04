Stefano Denswil: 'Özür dileriz'

Stefano Denswil, Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olup kupaya veda ettikleri maçın ardından konuştu.



Stefano Denswil, "Maç başlangıcından agresiftik. İlk yarı agresif bir takımımız vardı. İkinci yarıda analiz etmemiz gereken bu durum. İkinci yarı, ilk yarıdakinin tam tersiydi. Bütün Trabzonsporlular'dan özür diliyoruz." açıklamasını yaptı.



Ayrıca, "Avrupa'ya gitmek için kupa en kısa yoldu. Ligde yarıştan uzak kalmış durumdayız. Kupayı Avrupa için hedef olarak görüyorduk. Maalesef istediğimiz gibi olamadı. Çok üzgünüz, özür diliyoruz." dedi.





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