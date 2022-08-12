Stefano Denswil: 'Kazanmayı hak ettik'

Trabzonspor'da Stefano Denswil Hatayspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.



Stefano Denswil yaptığı açıklamada, "Gelgitli bir maç olduğu için izlemesi zevkliydi. İki takımın da fırsatları vardı. İyi bir maçtı. Özellikle ilk yarıda top bir orada bir buradaydı. Çok fazla fırsattan yararlanamadık." dedi.



İkinci yarı oyunun kontrolünü ele aldıklarından bahseden başarılı oyuncu, "İkinci yarı başlarken sonuna kadar zorlamak gerektiğini konuştuk. İkinci yarıda sahada tek bir taraf vardı ve o da bizdik. Bence kazanmayı hak ettik." şeklinde konuştu.



Denswil son olarak, "Hangi maçı oynuyorsanız o maça odaklanırsınız. Hele bir de bu sezonki ilk iç saha maçımız olduğu için ayrıca önemliydi. Kopenhag'a galibiyetle gitmek bizim için iyi oldu." diyerek sözlerini noktaladı.





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