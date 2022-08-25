Stefano Denswil: 'Hayal kırıklığı yaşıyoruz'

Trabzonspor'un Hollandalı stoperi Stefano Denswil, Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2-1'in rövanşında 0-0 berabere kalarak elendikleri Kopenhag maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Sonuna kadar mücadele ettiklerini söyleyen Denswil, "Maçın sonuna kadar savaştık. Baskıyla, domine ederek başlamak istedik. Bunu da yaptık. Golü bulacak pozisyonlar da var. Son saniyeye kadar savaştık. Şampiyonlar Ligi'ne katılamamak hayal kırıklığı yaratıyor ama takım her şeyi yaptı. Son ana kadar savaştık. Şampiyonlar Ligi'nde olmak isterdik. Taraftarlar da, biz de hayal kırıklığı yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde her puan için savaşacağız. Biz geçen sezonun şampiyonuyuz. Yine onları mutlu etmek için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.





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