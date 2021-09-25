Stefano Denswil, Fenerbahçe maçına yetişecek

Konyaspor maçının 8. dakikasında kırmızı kart gören Vitor Hugo, bordo-mavili camiadan özür diledi.



Vitor Hugo sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Tüm takım arkadaşlarımdan soyunma odasında özür diledim. Bu vesileyle kulübümüzden ve taraftarlarımızdan da özür dilemek istiyorum. Skubic'le konuştum, ondan da özür diledim. Şükürler olsun ki maç sorunsuz bir şekilde bitti. Kazanılan harika puandan dolayı tebrikler size savaşçılar" ifadelerini kullandı. Brezilyalı stoper, kontrolsüz hareketten dolayı PFDK'ya sevk edildi.



DENSWİL F.BAHÇE MAÇINDA SAHADA



Öte yandan Trabzonspor'da Vitor Hugo'nun cezalı oluşu, Denswil'in ise sakatlanması nedeniyle Alanyaspor maçında kimin ikinci stoper çıkacağı merak konusu oldu.



Abdullah Avcı, Hugo'nun atılışı sonrası defansın göbeğine çektiği Berat Özdemir ile Hüseyin Türkmen ve Ahmet Can Kaplan arasından tercih yapacak.



Bu arada 10 gün sahalardan uzak kalacak Denswil, 17 Ekim'deki F.Bahçe maçıyla sahalara dönecek.



