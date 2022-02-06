Stefano Denswil'den dikkat çeken performans

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Stefano Denswil, Kasımpaşa maçındaki performansıyla dikkat çekti.

, Fotoğraf; AA
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Stefano Denswil'den dikkat çeken performans
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06 Şubat 2022 12:12
Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederken Stefano Denswil'in performansıyla ön plana çıktı.

28 yaşındaki oyuncu mücadelede Trabzonspor savunmasında topu en fazla uzaklaştıran isim oldu.

Denswil, 7 kez topu kendi alanından uzaklaştırırken, Hugo rakip atakların 4'ünü bertaraf etti. Trabzonspor'da sağ bek Peres 5 kez, 2 kez de sol bek Puchacz bu anlamda başarılı oldu.

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