Stefano Denswil'den dikkat çeken performans

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederken Stefano Denswil'in performansıyla ön plana çıktı.



28 yaşındaki oyuncu mücadelede Trabzonspor savunmasında topu en fazla uzaklaştıran isim oldu.



Denswil, 7 kez topu kendi alanından uzaklaştırırken, Hugo rakip atakların 4'ünü bertaraf etti. Trabzonspor'da sağ bek Peres 5 kez, 2 kez de sol bek Puchacz bu anlamda başarılı oldu.





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