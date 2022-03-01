Stefano Denswil: "Bütün kupaları almak istiyoruz"

Stefano Denswil, Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u 2-0 mağlup edip yarı finale yükseldiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Stefano Denswil: 'Bütün kupaları almak istiyoruz'
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01 Mart 2022 23:27
Stefano Denswil, Antalyaspor'u Ziraat Türkiye Kupası'nda eledikleri maçın ardından konuştu.

Denswil yaptığı açıklamada, "Bizim için önemli bir galibiyetti. Birçok hedefimiz var. Muhtemel olan bütün kupalara talibiz. Alabilecek bütün kupaları almak istiyoruz." dedi.

Farklı pozisyonlarda oynadığı hatırlatılan 28 yaşındaki futbolcu, "Benim için pozisyonun bir önemi yok. Takıma yardımcı olmak, 3 puan almamız, galibiyet olması benim için önemlidir." şeklinde konuştu.

 

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