Son zamanlardaile anılan ve İspanya La Liga ekiplerinden'de forma giyen'in menajeri, Sarı-Lacivertliler ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.Savunma rotasyonunu kuvvetlendirmek isteyen Fenerbahçe, transfer için düğmeye bastı. Doğrudan katkı verecek bir ismi kadrosuna katmak isteyen yönetim, yıldız isimleri listeye aldı. Hedefteki oyuncularla temaslarda bulunan sarı-lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim girdi. Stoper arayan Kanarya'nın Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic ile ilgilendiği iddia edildi.Fenerbahçe'nin listesinde yer aldığı öne sürülen Savic'in menajeri Zarko Pelicic'ten transfer açıklaması geldi.Karadağ basınına konuşan Pelicic, söz konusu transfer iddialarını yalanladı.Yıldız oyuncunun menajeri Zarko Pelicic,ifadelerini kullandı.2015 yılından bu yana Atletico Madrid'de forma giyen ve sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek olan Stefan Savic, bu sezon 13 karşılaşmada sahaya çıktı.Karadağ Milli Takımı'nda da oynayan 32 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu, görev aldığı 73 karşılaşmada 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.