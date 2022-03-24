Stefan Kuntz, yardımcılarıyla Porto'da koşu yaptı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yardımcılarıyla Porto'da koşuya çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Stefan Kuntz, yardımcılarıyla Porto'da koşu yaptı
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24 Mart 2022 17:08
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yardımcılarıyla Porto'da koşuya çıktı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde bu akşam Portekiz ile deplasmanda karşı karşıya gelecek A Milli Takım'ın teknik direktörü Kuntz, yardımcılarıyla Douro Nehri etrafında koştu.

Kuntz, bazı Türk taraftarlarla da fotoğraf çektirdi.

Milli takım, bu akşam TSİ 22.45'te Dragao Stadı'nda Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

 

 

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