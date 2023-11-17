Stefan Kuntz: "Vicdanım rahat"

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Stefan Kuntz, Almanya maçı öncesi, "Hazırlık maçı olduğu için bir vicdan çatışması söz konusu değil." dedi. Kuntz, maça davetli olmasına rağmen stadyuma gitmeyeceğini ve mücadeleyi evinde izleyeceğini söyledi.

, Fotoğraf; AA
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Stefan Kuntz: 'Vicdanım rahat'
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17 Kasım 2023 09:24
Vincenzo Montella'dan önce A Milli Takımımızı çalıştıran Stefan Kuntz, cumartesi günkü Almanya maçına davetli olmasına rağmen gitmeyeceğini, evinde izleyeceğini söyledi.

İşte Kuntz'un maça ilişkin görüşleri:

"Türkiye'de çalıştığım için uyruğum değişmedi. Alman olduğum çok açık. Bu maçta işim kolay. Hazırlık maçı olduğu için bir vicdan çatışması söz konusu değil.

Maça davetli olmama rağmen canlı olarak izlemek istemedim. Evimde huzur içinde izleyeceğim. O zaman duygularımı gizlememe de gerek yok. Türkiye'de bizim gibi bir altyapı ve bir sistem yok. Ancak toplumsal ilerleme futbol aracılığıyla mümkün. Bayrağa, ülkeye duygusal olarak büyük bağlılık var. Bu büyük bir motivasyon. Ayrıca yetenek havuzu gerçekten çok büyük."

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