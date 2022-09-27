Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop'tan oyunculara sert uyarı!

A Milli Takım 'ın UEFA Uluslar Ligi'nde aldığı Faroe Adaları yenilgisinin yankıları sürüyor. Maçın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop futbolculara sert uyarılarda bulundu. İşte ayrıntılar...



KUNTZ'A SERT ELEŞTİRİLER



A Milli Takım'ın Faroe Adaları'na 2-1 yenildiği maçın ardından teknik direktör Stefan Kuntz eleştirilerin hedefindeki isim oldu. Alman teknik adam maçın ardından istifa etmeyeceğini ifade ederken A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop da Stefan Kuntz'la yola devam edileceğini açıkladı.



FAROE'DE 'TÜRKİYE' BAYRAMI



Faroe Adaları'nda 'Türkiye bayramı' yaşanıyor. Ülke basını tarihi galibiyeti, "Teknik direktör Hakan Ericson döneminde elde edilmiş en önemli galibiyet" olarak değerlendirdi.



Karşılaşma öncesinde konuk Türkiye'nin favori gösterildiğine değinilen yorumlarda, Faroe'nin baştan sona iyi bir oyunla maçı kazandığına vurgu yapıldı. Havanın soğuk ve rüzgarlı oluşunun Türk futbolcuları etkilediği de yapılan yorumlar arasında yer aldı.



Nüfusu yalnızca 50 bin olan ülkenin basınında, "Faroe, 85 milyon nüfusa sahip büyük bir futbol ülkesi olan Türkiye'ye karşı müthiş bir iş çıkardı", "Faroe harika bir sonuç elde etti" şeklinde ifadeler kullanıldı.



TFF'DE KRİZ TOPLANTISI! ÜST ÜDZEY DEĞİŞİMLER YAŞANACAK



Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa'nın en zayıf ülkelerinden Lüksemburg ve Faroe Adaları'na karşı alınan başarısız sonuçları masaya yatıracak. Mehmet Büyükekşi başkanlığında yapılacak kritik toplantıda, A Milli Takım'daki sorunların tamamı kapsamlı biçimde ele alınacak.



Teknik heyet değişikliğini en son ihtimal olarak belirleyen yönetimin, ilk etapta takım içerisindeki problemleri çözmeye odaklanacağı belirtildi. Bu konuda Hamit Altıntop ve Stefan Kuntz'dan geniş kapsamlı bir rapor bekleyen TFF yönetiminin, en doğru kararları almaya çalışacağı belirtildi



Öte yandan sonuçlardan bağımsız olarak ve daha önce planlaması yapılan üst düzey değişimlerin önümüzdeki günlerde uygulamaya konulacağı aktarıldı.



'TÜRKİYE HAK ETMİYOR'



UEFA Uluslar C Ligi'nin son iki randevusunda 3-3'lük Lüksemburg beraberliğinin ardından Faroe Adaları'na şok biçimde 2-1 yenilen A Milli Takım'da sular durulmuyor. Eleştiri oklarının hedefindeki Teknik Direktör Stefan Kuntz ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un maçtan sonra kamp yapılan otelde futbolcuları bir araya toplayarak, sert uyarılarda bulunduğu ifade edildi.



Kuntz ve Altıntop'un son iki maçta tel tel dökülen futbolculara, Türkiye'nin böyle bir tabloyu hak etmediğini söylediği öğrenildi.



OYUNCULAR SESSİZ KALDI



Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop, A Milli Takım kampına davet edilen her futbolcunun sahada gereken performans ve mücadeleyi ortaya koymak zorunda olduğuna vurgu yaptı. Altıntop'un grupta elde edilen liderliğe rağmen son 2 karşılaşmada takımın koşmamasına ve gerekli mücadelenin sergilenmemesine anlam veremediğini dile getirdiği aktarıldı. Bir hayli moralsiz olan ay-yıldızlı oyuncuların, "Bu futbol size yakışıyor mu?" diye soran Kuntz ve Altıntop'un sözleri karşısında sessiz kaldıkları da kaydedildi.





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