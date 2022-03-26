Stefan Kuntz'un Sırbistan planı tutmadı

2022 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Portekiz deplasmanında 3-1 kaybeden Türkiye'de Stefan Kuntz'un planları işlemedi. Maç öncesinde Sırbistan'ın Portekiz'e karşı grup elemelerinde deplasmanda 2-1 kazandığı ve Katar bileti aldığı 3'lü savunma düzeni üzerinde duran Kuntz, meslektaşı Fernando Santos'a takıldı.



Portekiz'in hocası Santos, Sırbistan karşısındaki hataları yapmadı. Sırbistan'ın yine Porto'da oynanan o maçtaki önde baskı, hızlı geçiş oyunu ve yoğun pres stilinden dersler aldı.



Ay-yıldızlı takımımız da Kuntz'un idaresinde benzer bir yöntem denedi. Sırbistan'ın 3'lü stoper planı Portekiz'in güçlü hücum hattını durdurmuştu. Fakat Türkiye'nin denediği 3'lü stoper sistemi tutmadı. Sırbistan o maçta 11 şut çekerken, Portekiz 9 şutta kalmıştı. Türkiye de 12 şutu buldu ancak Portekiz 16 şut çıkardı. Sırbistan, Porto'da yüzde 54'e 46 ile topa daha fazla sahip olmuştu ama ay-yıldızlılar Portekiz'e karşı yüzde 60'a 40'la geride kaldı.



Portekiz'in teknik direktörü Kuntz'un hamlesini maç öncesi görerek forveti çiftledi, Ronaldo'nun yanına Jota'yı ekledi. Ayrıca Türkiye'de bu sistemde hiç sol kanat oynamayan Berkan'ın karşısında Otavio henüz ilk yarıda 1 gol 1 asistle maçı nerdeyse bitirdi.









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