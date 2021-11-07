Stefan Kuntz'un ekibine sürpriz isim

Tuğberk Tanrıvermiş'in, A Milli Takım'ın teknik ekibine dahil olduğu kaydedildi.



beIN SPORTS'un haberine göre İtalya'da Spezia U19 teknik direktörlüğünü yapan Tanrıvermiş'in Stefan Kuntz'un teknik ekibine dahil olduğu belirtildi.



GALATASARAY VE ROMA



Daha önce Galatasaray ve Roma'nın altyapılarında çalışan Tanrıvermiş, Roma U-16 takımı ile İtalya'da şampiyonluk yaşadı.





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