Stefan Kuntz'un akıl oyunları!

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na gidiş yolundaki ilk engel olan Portekiz'i geçmenin hesaplarını yapan A Milli Takım Teknik Direktörü Stephan Kuntz, kuranın çekildiği günden beri rakibini ezberlemeye çalıştı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Stefan Kuntz'un akıl oyunları!
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23 Mart 2022 08:10
Portekiz orta sahasının çok kuvvetli olduğu gerçeği üzerinde duran deneyimli teknik adam Stefan Kuntz, adam adama markaj yerine alan savunmasına önem verdiği ortaya çıktı.

Birebir eşleşmelerde bir çok kriter açısından rakip oyuncuların gerisinde kalınacağını düşünen Kuntz'un, topu orta sahada tutmaya çalışacağı bildirildi.

Savunmaya güveniyor

Kanatlarda Cengiz ve Kerem gibi iki hızlı oyuncusunu her an topla bulaşacakmış gibi hazır tutması beklenen tecrübeli teknik adam, savunmada kazanılan topları bu iki isimle buluşturmaya çalışacak.

Çağlar ve Merih'in formda olması nedeniyle savunmasına güvenen A Milli Takım'ın Alman çalıştırıcısının, Dorukhan'ı sağ bekte ya da orta sahada oynatıp oynatmama konusunda kararsız kaldığı bildirildi.

Kuntz'un bu sabah kurmayları ile bir durum değerlendirmesi yapıp ilk 11'ini şekillendirmesi bekleniyor.

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