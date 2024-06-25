Stefan Kuntz: 'Türkiye gruptan çıkacak'

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'dan önce görev yapan Stefan Kuntz, Türkiye ve EURO2024 ile ilgili açıklamada bulundu.Sabah'a konuşan Kuntz,ifadelerini kullandı.Ülkesi Almanya için de değerlendirmede bulunan Stefan Kuntz,sözlerini sarf etti.2021-23 arasında A Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü yapan Kuntz, 20 maçta görev aldı. 12 galibiyet elde eden deneyimli isim, 3 beraberlik-5 yenilgi yaşadı ve 1.95 puan ortalaması yakaladı. 61 yaşındaki futbol adamı, 22 Mayıs 2024'te Hamburg'un sportif direktörlüğüne getirildi.