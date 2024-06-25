Stefan Kuntz: "Türkiye gruptan çıkacak"
A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Stefan Kuntz, Türkiye'nin EURO2024'te gruptan çıkacağına inandığını söyledi.
A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'dan önce görev yapan Stefan Kuntz, Türkiye ve EURO2024 ile ilgili açıklamada bulundu.
Sabah'a konuşan Kuntz, "Türkiye'nin maçlarını da takip ediyorum. Türkiye, mantalite sorununu çözerse başarılı olur. Gruptan da çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Ülkesi Almanya için de değerlendirmede bulunan Stefan Kuntz, "İyi bir performans sergiliyorlar. Şampiyon olacaklarını düşünüyorum" sözlerini sarf etti.
2 YIL GÖREV YAPTI
2021-23 arasında A Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü yapan Kuntz, 20 maçta görev aldı. 12 galibiyet elde eden deneyimli isim, 3 beraberlik-5 yenilgi yaşadı ve 1.95 puan ortalaması yakaladı. 61 yaşındaki futbol adamı, 22 Mayıs 2024'te Hamburg'un sportif direktörlüğüne getirildi.
Sabah'a konuşan Kuntz, "Türkiye'nin maçlarını da takip ediyorum. Türkiye, mantalite sorununu çözerse başarılı olur. Gruptan da çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Ülkesi Almanya için de değerlendirmede bulunan Stefan Kuntz, "İyi bir performans sergiliyorlar. Şampiyon olacaklarını düşünüyorum" sözlerini sarf etti.
2 YIL GÖREV YAPTI
2021-23 arasında A Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü yapan Kuntz, 20 maçta görev aldı. 12 galibiyet elde eden deneyimli isim, 3 beraberlik-5 yenilgi yaşadı ve 1.95 puan ortalaması yakaladı. 61 yaşındaki futbol adamı, 22 Mayıs 2024'te Hamburg'un sportif direktörlüğüne getirildi.
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|Takımlar
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|Av.
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|Almanya
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|2
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|İsviçre
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|1
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|Macaristan
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|İskoçya
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