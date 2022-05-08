Stefan Kuntz'tan yakın takip

Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı maçı A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da tribünden takip etti.



Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda kendisine ayrılan locada karşılaşmayı izleyen Alman teknik adam, yardımcısı Kenan Koçak da eşlik etti.



İkilinin maç boyunca bol bol not aldığı görüldü.





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