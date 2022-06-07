Almanya'nın önde gelen spor dergisi Kicker, efsanelerle röportaj serisine devam ediyor. Kicker'in son röportajında Türkiye Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz yer aldı. Kuntz, röportajda Sergen Yalçın hakkında övgü dolu sözler söyledi.



"EN İYİ TAKIM ARKADAŞIM SERGEN YALÇIN'DI"



Stefan Kuntz, kendisine sorulan 'En iyi takım arkadaşın kimdi?' sorusuna Sergen Yalçın yanıtını verdi. Kuntz, "Beşiktaş'ta oynayan Sergen Yalçın'dı. Sergen Yalçın sizin nereye gideceğinizi sizden önce bilen yetenekli bir oyun kurucuydu" ifadesini kullandı.



KUNTZ VE SERGEN YALÇIN GERGİNLİĞİ...



Hatırlanacağı üzere Türkiye Milli Futbol Takımı'nın başına geçtiği ilk günlerde Stefan Kuntz, Sergen Yalçın ile ilgili bir açıklama yapmış ve bu açıklama Yalçın'ı sinirlendirmişti.



"SERGEN YALÇIN'I GÖRDÜĞÜMDE KAHKAHALAR ATTIM"



Kuntz, "Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak gördüğümde kahkahalar attım. Bu kadar başarılı olduğunu görünce gurur duydum, mutlu oldum" demişti.



YALÇIN'DAN KUNTZ'A SERT CEVAP



Sergen Yalçın ise "Stefan Kuntz benimle ilgili konuştu. Önce saçmaladı sonra toparlamaya çalıştı. Bana bir şey söylemek isteyen varsa doğrudan söylesin, kıvırtmaya gerek yok. Benim kimseyle kötü diyaloğum yok, kötü konuşmuyorum. Bu insanlar Avrupa'da yaşıyor, benimle ilgili cümleler kuruyorlar. Bu konularla ilgili diyaloğa girmek istemiyorum ama girmek isteyen varsa gireriz. İnşallah böyle şeyler bir daha yaşanmaz" ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ