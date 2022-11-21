Stefan Kuntz'tan rakiplere yakın takip
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, EURO 2024 Elemeleri'ndeki rakipleri takip etmek adına Katar'daki Dünya Kupası'na gitti. Alman teknik adam, sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Katar'da devam eden Dünya Kupası'na gitti.
EURO 2024 Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri yerinde izlemek isteyen Alman teknik adam, ABD-Galler maçının oynandığı sırada, "Katardan selamlar! Buraya gelecekteki grup rakiplerimizi izlemeye geldim" şeklinde paylaşım yaptı.
A Milli Takım, EURO2024 Elemeleri'nde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile karşı karşıya gelecek. Bu ülkelerden Hırvatistan ve Galler, Dünya Kupası'nda mücadele ediyor.
EURO 2024 Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri yerinde izlemek isteyen Alman teknik adam, ABD-Galler maçının oynandığı sırada, "Katardan selamlar! Buraya gelecekteki grup rakiplerimizi izlemeye geldim" şeklinde paylaşım yaptı.
A Milli Takım, EURO2024 Elemeleri'nde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile karşı karşıya gelecek. Bu ülkelerden Hırvatistan ve Galler, Dünya Kupası'nda mücadele ediyor.
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|2
|Ekvador
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|3
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|4
|Katar
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0