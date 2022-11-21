Stefan Kuntz'tan rakiplere yakın takip

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Katar'da devam eden Dünya Kupası'na gitti.EURO 2024 Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri yerinde izlemek isteyen Alman teknik adam, ABD-Galler maçının oynandığı sırada,şeklinde paylaşım yaptı.A Milli Takım, EURO2024 Elemeleri'nde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile karşı karşıya gelecek. Bu ülkelerden Hırvatistan ve Galler, Dünya Kupası'nda mücadele ediyor.