Stefan Kuntz'tan Portekiz hatırlatması!

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İtalya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Maçı değerlendiren Stefan Kuntz "Portekiz ve İtalya maçlarından ders çıkaracağız. Kendimizi geliştireceğiz. Bu süreçte herkes performansını gördü ve neleri geliştirmesi gerektiğini anladı. Salih Özcan için mutluyum. Doğukan Sinik de ilk kez oynadı. Performans bizim için çok önemli. Oyuncularımızı bununla yargılıyoruz." dedi.



PORTEKİZ HATIRLATMASI



Stefan Kuntz "Portekiz 11 milyonluk nüfusa sahip ama FIFA sıralamasında 8. durumdalar. Dünyanın birçok liginde oyuncuları ve hocaları var. Teknik ve pas kalitemizi geliştirmeliyiz. Bireysel olarak iyiydik ama Gianluigi Donnarumma birçok gol pozisyonda bize izin vermedi. Konya'daki seyircilere teşekkür ederim, harikaydılar." açıklamasını yaptı.



BİREYSEL HATA, ÇALHANOĞLU...



Bireysel hatalardan bahseden Kuntz "İtalya'nın golleri beni üzdü. Frikik, bireysel hata ve doğru şekilde savunamamaktan goller yedik. Yoksa taktik dizilişle alakası yok. İlk golde Hakan Çalhanoğlu'nun nasıl bir hatasını gördünüz? Ceza sahası içindeki göreviyle ilgili konuşuyoruz. Hata şurada, rakip kalemizden uzaklaşmaya başlamışken, faul yaptık. Bu düzeyde o faulü yaparsanız, golle sonuçlanabilir. Biz de oyuncularımızın bireysel kalitesini geliştirmesi gerektiğini söyleriz. Bir sonraki maçta böyle gol yemezsek, oyuncularımızın bireysel kalitelerini geliştirdiklerini söyleriz." ifadelerini kullandı.



KALECİ TARTIŞMALARINA CEVAP



Kaleci tartışmalarıyla ilgili de mesaj gönderen Stefan Kuntz "Çok yetenekli kalecilerimiz var. Ersin Destanoğlu, Ümit Milli Takım'daydı. Daha bir sürü kalecimiz var. Bu genç kalecilerimize destek olalım. Onlara zarar veremeyelim. Bunu rica ediyorum." dedi.



SERDAR DURSUN SÖZLERİ



Milli Takım'ın İtalya'ya maçta ikinci golünü atan Serdar Dursun ile ilgili konuşan Alman teknik adam "Serdar Dursun'un performansından memnunum. Tek düşündüğü şey ceza sahasına girmek ve gol atmak." açıklamasını yaptı.



"ANADOLU'DAKİ İSİMLERE KAPI AÇIK"



Anadolu kulüplerindeki futbolculara kapılarının açık olduğunu söyleyen Kuntz " Bizim kadromuzda Yunus Akgün, Umut Bozok, Doğukan Sinik gibi isimleri gördünüz. Anadolu kulüplerindeki oyuncularımıza kapımız açık. Başakşehir, Türkiye'nin neresi olursa olsun ben oyuncuların kalitesine bakarım " şeklinde konuştu.





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