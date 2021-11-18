Stefan Kuntz'tan Milli Takım'da 10 değişiklik

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak olan A Milli Takımımız, Stefan Kuntz'la yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor. Şenol Güneş yönetiminde alınan 6-1'lik Hollanda mağlubiyetinin ardından adeta bir yıkım yaşayan ay-yıldızlılar, Alman teknik adamla toparlandı ve 4 maçta 10 puan alarak Dünya Kupası şansını sürdürdü.



6-1'lik Hollanda yenilgisi sonrası Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik heyetinde yaşanan değişikliğin yansıması olumlu oldu. Uluslararası deneyimi olmayan Stefan Kuntz'un göreve getirilmesi eleştirilirse de Alman çalıştırıcı, verdiği pozitif enerji ve yaptığı dokunuşlarla A Milli Takım'ı play-off'lara taşımayı başardı.



İşte Kuntz'la Milli Takım'ın yaşadığı dönüşüm!



1- Alman çalıştırıcı, hem Türkiye hem de Avrupa'da oynayan futbolcuların maçlarını yardımcılarıyla beraber stattan takip ederek derinlemesine analizler yaptı.



2- 23 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'na tüm maçlarda süre verdi. Bunun meyvesini hem 3 golle aldı hem de gençlere ne kadar önem verdiğini gösterdi. Kerem, bu maçlarda A Milli Takım'a 4 puan getirerek Dünya Kupası yolunun açılmasında önemli rol oynadı.



3- Önceki maçlarda daha çok kanat rolü üstlenen Hakan Çalhanoğlu, Kuntz ile daha serbest oynama imkânı yakaladı. Takım liderliğini alan 27 yaşındaki futbolcu kalitesini gösterdi. 15 kilit pas atarak arkadaşlarını daha fazla gol pozisyonuna soktu.



4- Milliler, son dört karşılaşmada rakip ağları 11 kez sarsarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.



5- Ay-yıldızlıların ilk 11'deki yaş ortalaması düştü. Milliler, 4 maçtaki 26.3 yaş ortalamasıyla elemelerin en genç 4 kadrosundan birisi oldu.



6- Savunmada Çağlar ve Merih'in performansı zirve yaptı. Merih 14 rakip atağı keserken Çağlar da 16 atak uzaklaştırmayla rakiplere adeta duvar ördü.



7- Milli Takım, rakip şutu engelleme konusunda maç başı 5.5 değere ulaştı. Bu istatistikte Çağlar zirvede yer aldı.



8- Top hakimiyetini prensip alan Kuntz, bunu Ay-Yıldızlılar'a da benimsetti. Milliler, 4 karşılaşma da topla oynama istatistiklerinde hep üstün taraf oldu ve grup aşamasını yüzde 68 ortalamayla tamamladı.



9- Milliler, Kuntz döneminde 20 isabetli ortada 6 gol bulmayı başardı. Bundan önceki 6 maçta ortalardan sadece 2 gol çıkmıştı.



10- Ay-yıldızlıların en büyük silahlarından birisi de pres oldu. Milli Takım son 4 maçta 13.2 top kapma değeriyle mücadele etti ve toplamda 53 top çalma gerçekleştirdi. Bu değerin de en iyisi yine Çağlar Söyüncü oldu.



TEK TEK UĞURLADI



A Milli Takımımız Karadağ'dan kalkan özel uçakla dün sabah İstanbul Havalimanı'na geldi. Teknik direktör Stefan Kuntz, havalimanında milli futbolculara tek tek sarılarak veda etti.







