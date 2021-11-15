A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve futbolculardan Çağlar Söyüncü, Karadağ maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.



STEFAN KUNTZ: "TAKTİĞİMİZİ ANLATAMAM"



A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Bizler hocalar olarak planlarımızı burada anlatamayız. Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic'i çıkarttığı iyi işten dolayı tebrik ediyorum." dedi.



"14'TE 1 KORNER KÖTÜ MÜ DİYORSUNUZ?"



Cebelitarık maçındaki korner istatistiği hakkında konuşan Stefan Kuntz "Cebelitarık maçında 14'te 1 korner bizim için kötü bir istatistik mi diyorsunuz? Karadağ karşısında duran topların işe yarayacağına dair verdiğiniz tavsiyeye teşekkür ediyorum. Takımım 6 gol attığı için mutluyum. Farklı şekillerde asist ve gol atmaya çalışıyoruz. Duran toplar, ortalar ve 3. bölgede yapılan paslarla goller atmak istiyoruz. Ben takımımı 6-0'lık galibiyetten ötürü tebrik ediyorum. Biz normalde kendi kalitemize odaklanırız. Bizim planımız böyledir. Kimin hazır olduğuna dair bir maç planı çıkartırız. Çıkartmış olduğumuz bu maç planıyla da galip gelmeye çalışırız." ifadelerini kullandı.



İLK 11 SORUSUNA YANIT



İlk 11 ile ilgili sorulan soruya yanıt veren Alman teknik adam "İki tane önemli konu var. Abdülkadir Ömür hazır olur mu göreceğiz. İkinci konu da Cebelitarık maçında oynayanların durumu. Ne kadar etkilendiler, durumları ne? Karadağ maçındaki ilk 11'imize tesir edecek etkenler bunlar olacak." dedi.



"ÖNCE KARADAĞ, SONRA CEVAPLARIM"



Milli Takım ile henüz bir başarıya ulaşmadıklarını ve Karadağ maçının oldukça önemli olduğunu söyleyen Kuntz "Biz aslında henüz hiçbir şeyi başarmış değiliz. İki maçı da kazanmalıyız demiştik, birini kazandık, diğerini de kazanmak zorundayız. Yapmamız gereken şeylerde bir değişiklik yok, aynı. Önce Karadağ maçın skoruna bakalım, sonra mutlulukla sorularınızı cevaplarım." dedi.



"KARADAĞ İÇİN DE ÖNEMLİ MAÇ"



Karadağ için de maçın önemli olduğunu söyleyen Kuntz "Bazen rakibinizin de baskı altında olması sizin için avantajdır. Onların da sırtına bir yük binmiş olacaktır. Bu karşılaşma, Karadağ'ın genç oyuncularının kendilerini göstermeleri için bir fırsat olacaktır. Biz kendi oyunumuza odaklanalım, yapacaklarımıza bakalım ve kendi takımımızla ilgili konuşalım. Taraftarımızın burada olması çok iyi. Bizi desteklemeye kim gelirse gelsin kapımız onlara açık, çok mutlu oluruz. Karadağ'ın iki kez 2-0'dan geri dönmesi, mental manada çok güçlü bir takımla oynadığımız anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.



ÇAĞLAR: "DÜNYA KUPASI'NI İSTİYORUZ"



Milli Takım'ın başarılı savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü "Çok önemli bir maça çıkıyoruz. Bizim için anlamı çok büyük. Uzun süredir Dünya Kupası'na gidemiyoruz. Son maçlar sonrası direkt gitme şansımız da var. Ancak önce 3 puan almamız lazım. Hocamızla da konuşuyoruz. Maçı bekliyoruz. Kendi aramızda konuşmalarımız da uzun bir süredir gidemediğimiz, Türk Bayrağı olarak orada olamadığımız üzerine oluyor. Orada olmayı hak eden bir ülkeyiz. Bu sefer çok inandık. Elemelerde basit hatalar yapmış olabiliriz ama Karadağ maçında sürpriz yapmayarak 3 puanımızı alıp, diğer sonuçlara bakacağız. En büyük avantajımız bence son zamanlarda iyi bir takım olmamız. En büyükten en küçüğe kadar iyi bir takım olmamız avantaj. Sahaya yansıttığımızı da düşünüyorum. Eksiklerimiz var ama hocamız bizimle konuşuyor her zaman. Hepimizle özel olarak ilgileniyor. Biz de toplantılarda hatalarımızı görerek sahada yapmamaya çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.



Hollanda ile Norveç arasındaki maçla ilgili de açıklama yapan Çağlar Söyüncü "Önce kendi maçımıza odaklanıp, sahada nasıl 3 puan alabiliriz bunları tartışıyoruz. Norveç sürpriz yapar mı yapmaz mı konularını da konuşuyoruz ama bunlar bizim için ikinci konular." ifadelerini kullandı.







