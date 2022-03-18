Stefan Kuntz'tan kadro ve Portekiz açıklaması

Dünya Kupası Elemeleri'nde Portekiz ile karşılaşacak A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz TRT Spor'da açıklama yaptı.



Kadro seçimi konuşan Kuntz, "Herkesin kafasında kadroyla ilgili görüşler var. Benim de onların hepsine saygım var bundan dolayı da belli konularda açıklama yapmayı düşündüm, bunun faydalı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



TEK TEK AÇIKLADI!



İsim isim açıklama yapan Alman teknik adam, "Enes Ünal'dan başlayalım, herhalde onunla ilgili çok tartışmaya gerek yok. La Liga'da gol krallığı listesinde üst sıralarda olan bir isim. Deniz Undav ve Umut Bozok konusu biraz zorladı. Seçimi Umut'tan yana kullandık. İkisi de golcü oyuncular. Umut Süper Lig'de gol krallığında ikinci sırada. Umut, burada Süper Lig'de oynayan bir isim. Deniz Undav'a kapılarımız kapalı değil. İlerleyen dönemde aramızda olabilir. Kadromuza baktığımız zaman Dorukhan, Yunus gibi yeni isimleri görüyoruz. Abdülkerim Bardakçı ve Eren Elmalı da sakat olmasa burada olacaktı. Dorukhan, çok iyi bir sezon geçiyoruz, aramızda görmek istedim. Hocasıyla fikir alışverişinde bulundum. Dorukhan için takım arkadaşları da karakteri ve oyun yapısı için de olumlu şeyler söyledi. Bu iki bilgiyle kendisini davet ettim. Yusuf Yazıcı, Rusya'ya transferini yaptı. Son karşılaşmalarında gol atıyor, asist yapıyor. İyi durumda kendisi, deneyimli bir futbolcu. Yusuf'un da aramızda olması, bir noktada bir oyuncumuz bizimle olmazsa tekrar gelemeyeceği anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.



"KAYBEDECEK BİR ŞEYİMİZ YOK"



Portekiz maçı için konuşan Kuntz, "Kağıt üstünde gerçekler var. FIFA sıralaması, Portekiz oyuncularının hangi kulüplerde oynadığı gibi datalar var. Bunlar değiştiremeyeceğimiz gerçekler. Maç sahada oynanıyor ve ben inanıyorum oyuncularım ellerinden geleni yapacaklar. Kesinlikle Portekiz'e rahat bir oyun oynatmayacaklar. Kaybedeceğimiz bir şey yok. Eğer rakibinizin kaybedecek bir şeyi yoksa, bu Portekiz gibi ekipler için tehlikedir. Ferdi ve Eren gibi isimlerin olmaması bizim taktiksel opsiyonlarımızı sınırladı. Başarı için maç planı lazım, bizde bu mevcut. Başarı için takım ruhu gerekiyor, kazanma azmi olması gerekiyor. Ben bunların takımımda olduğunu ve sahada göstereceklerini düşünüyorum" şeklinde konuştu.





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