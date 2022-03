Stefan Kuntz'tan İtalya maçı öncesi sorulara yanıt

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve Hakan Çalhanoğlu, İtalya maçı öncesi basın toplantısında konuştu.



KUNTZ: "3'LÜ SAVUNMAYI SEVİYORLAR"



3'lü savunma ile ilgili soruları yanıtlayan Stefan Kuntz "Burak Yılmaz artık yok. İlk 11'de bir şeyler değiştirmek zorundayız. Ancak maçtan bir gün önce çok fazla konuşmak istemiyorum. Maçtan sonra da her şeyi açıklıyorum. Maçtan önce taktik açıklamayacağım. Ancak Hakan Çalhanoğlu'nun söylediği doğru, 3'lü oynayacağız. Birçok oyuncumu ziyaret ettim ve sohbetlerde sistem konusu da gündeme geldi. Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Merih Demiral 3'lü savunma ile takımlarında oynuyor. Ben bu sistemi zaten oyuncularıma konuştum. Onların da hoşuna gidiyor. Eleştirim galibiyete inanmamaları ve yeterli cesareti göstermemeleriydi. Eski sistemle oynayıp oynamak istediklerini sordum. Ancak bana tek sorunun cesaret olduğunu söylediler. Bu tip değişikliklerde zaman lazım. Ancak bilmenizi istiyorum, takımda kimse bu değişiklikten rahatsız değil. Merak ettiğiniz konu varsa, bana sorun. Takımda bu sistemi istemeyen oyuncu yok. Bana sorduğunuzda doğru cevabı alacaksınız." dedi.



"SONER'İ KİMİN YERİNE ALACAKTIM?"

"BERKAN KUTLU'YU TERCİH ETTİK..."



Berkan Kutlu yerine Konyasporlu Soner Dikmen'in neden kadroya alınmadığıyla ilgili soruya yanıt veren Stefan Kuntz "Soner Dikmen'i kimin yerine alacaktım? Berkan Kutlu, Avrupa'da birçok maç oynadı ve tecrübe edindi. Ayrıca kendisi sol ayaklı. Bu bizim için önemli kriter. Milli Takım'ın teknik direktörüyüm. En iyi kararı vermek için uğraşıyorum. Türkiye'nin en iyi oyuncularını seçiyorum, bazı kulüplerin en iyisini değil! Konyaspor'dan oyuncu çağırdık ama sakat olduğu için gelemedi." dedi.



SALİH ÖZCAN NASIL TERCİH YAPTI?



Salih Özcan'ın A Milli Takımı seçmesiyle ilgili konuşan Stefan Kuntz "Geçen mayıs sonunda U21 Avrupa Şampiyonası oynadık. O turnuvadan sonra kendisini Olimpiyat Oyunları'na da götürmek istedim. Köln'de kalmak istediğini ve fiziksel olarak iyi duruma gelmesi gerektiğini söyledi. A Milli Takım Teknik Direktörü olmamın ardından telefon açtı ve ben de durumunu sordum. Salih'e de teşekkür etmek istiyorum. Kararını hızlı şekilde verdi ve verdi. Ailesi çok destek oldu. TFF yöneticileri de işlemleri çok hızlı haletti." dedi.



DENİZ UNDAV İÇİN AÇIKLAMA



Belçika Ligi takımlarından Royale Union Saint Gilloise'de 31 lig maçında 25 gol atıp, 10 asist yapan 25 yaşındaki Deniz Undav ile ilgili konuşan Stefan Kuntz "Deniz Undav ile Umut Bozok arasında tercih yaptık. Umut Bozok'u tercih ettik ama kapımız Deniz Undav'a da açık." dedi.



"HAMİT ALTINTTOP'UN KONUSU"



"Alt yaş Milli Takım kategorileri de 3'lü sistemle oynayacak mı?" sorusunu yanıtlayan Stefan Kuntz "Hamit Altıntop'un alanına giriyor. U21 Takımımız da bu sistemle oynarsa, uyumlu olur. Almanya'da da bu böyle." açıklamasını yaptı.



LOTHAR MATTHAUS ESPRİSİ



EURO 2024 ile ilgili soru üzerine açıklama yapan Stefan Kuntz "EURO 2024 elemelerinde tek yapmamız gereken, Lothar Matthaus'un kura çekmesini engellemek (Gülerek)." dedi.



KAPTANLIK VE 3'LÜ SAVUNMA...



Kaptanlık ve 3'lü savunmayla ilgili açıklama yapan Hakan Çalhanoğlu "Kaptanlık sorumluluğunun farkındayım. İnşallah gururla taşıyacağım. Sorumluluğu herkesin alması gerekiyor. En başta benim. 2015 yılından beri bu formayı taşıyorum. Zaman çabuk geçiyor. Emre Abi ve Arda Abiyle oynadım, şimdi Burak abi aramızdan ayrıldı. İtalya maçının iyi geçeceğini düşünüyorum. İki takım da Dünya Kupası'na katılamadı ve üzgün. Bu maç bizim için önemli. Konya halkı bize hep iyi gelmiştir. İnşallah iyi bir maç izleriz. 3'lü savunmadan memnunum, kendi kulübümde de bunu oynuyorum. Gayet memnunum. Artık bizim de bu sistemde oynamamız istiyorum. Avrupa elemelerinde herkes böyle oynuyor. Zaman zaman zorluk yaşayabilirsiniz. Biz de Portekiz'e karşı yaşadık ama ikinci yarıda pozisyonlar da bulduk. Ama ben 3'lü sistemden çok memnunum. 3'lü savunmayla ilgili hocayla konuşmadım. Hocanın kararı bu. Bu karar verildiyse biz de bunu takip etmek zorundayız. Ben sadece kendi fikrimi söyledim. Ben hocayla konuşmadım bu konu hakkında." dedi.



"BURAK AĞABEYİN ÜZÜNTÜSÜ..."



Burak Yılmaz ile ilgili konuşan Hakan Çalhanoğlu "Maçtan sonra soyunma odasına girdiğimizde çok sakindik. Çok üzgündük. Burak ağabeyin üzüntüsünü kimse hissedemez. O kadar emek göstermiş milli takım için. Biz onu ayağa kaldırmaya çalıştık. Bize her zaman sahip çıktı. Ben yine buradan teşekkür ediyorum. Onun emeğine sağlık, benim için çok yürekli bir insan. Hayat devam ediyor, önümüze bakmamız lazım. İkinci yarıda o mücadeleyi gösterdik geri dönmek için ama başaramadık. İtalya da aynı üzüntüyü yaşıyor." açıklamasını yaptı.



İTALYA FUTBOLU İÇİN YORUMLARI



İtalya'nın Dünya Kupası'na gidememesiyle ilgili konuşan Hakan Çalhanoğlu "İtalya Milli Takımı, her zaman benim şahsi fikrim her zaman favoridir. Oyun şekli, sistemi her zaman hoşuma gitmiştir. Kaliteli oyunculara sahip bir takım, saygım sonsuz. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Çoğu oyuncu gelmeyebilir ama diğer oyuncular da kaliteli. Kulübüme döndüğüm zaman şampiyonluk mücadelesine odaklanmam gerekiyor. Biz şampiyonluğa oynuyoruz. Milan lider, bizim bir maçımız eksik. Döndükten sonra da Juventus maçı var, final gibi bir maç olacak." ifadelerini kullandı.





