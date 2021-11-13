Stefan Kuntz'tan hücumcu ilk 11!

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık maçına sürpriz bir ilk 11 ile çıktı.Kale ve savunmada ideal isimleri kullanan Kuntz, sağ kanatta Barış Alper Yılmaz'a görev verdi. A Milli Takım kadrosuna Cengiz Ünder'in sakatlığı sonrası dahil olan Barış Alper Yılmaz, ilk kez çağrıldığı kadro sonrası ilk kez milli maça çıkacak.Orkun Kökçü ile birlikte Hakan Çalhanoğlu'na görev veren Kuntz, merkezde defansif bir ismi tercih etmedi.Forvette Halil Dervişoğlu ile Burak Yılmaz ise birlikte görev aldı.Ersin DestanoğluSinan BolatBerat ÖzdemirBerkan KutluKenan KaramanSerdar DursunRıdvan YılmazTaylan AntalyalıMert MüldürAbdülkadir ÖmürKaan Ayhan