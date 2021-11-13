Stefan Kuntz'tan hücumcu ilk 11!

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık maçına sürpriz bir ilk 11 ile çıktı.
Kale ve savunmada ideal isimleri kullanan Kuntz, sağ kanatta Barış Alper Yılmaz'a görev verdi. A Milli Takım kadrosuna Cengiz Ünder'in sakatlığı sonrası dahil olan Barış Alper Yılmaz, ilk kez çağrıldığı kadro sonrası ilk kez milli maça çıkacak.
Orkun Kökçü ile birlikte Hakan Çalhanoğlu'na görev veren Kuntz, merkezde defansif bir ismi tercih etmedi.
Forvette Halil Dervişoğlu ile Burak Yılmaz ise birlikte görev aldı.
Yedek kulübesinde yer alan futbolcular ise şu şekilde:
Ersin Destanoğlu
Sinan Bolat
Berat Özdemir
Berkan Kutlu
Kenan Karaman
Serdar Dursun
Rıdvan Yılmaz
Taylan Antalyalı
Mert Müldür
Abdülkadir Ömür
Kaan Ayhan
Kale ve savunmada ideal isimleri kullanan Kuntz, sağ kanatta Barış Alper Yılmaz'a görev verdi. A Milli Takım kadrosuna Cengiz Ünder'in sakatlığı sonrası dahil olan Barış Alper Yılmaz, ilk kez çağrıldığı kadro sonrası ilk kez milli maça çıkacak.
Orkun Kökçü ile birlikte Hakan Çalhanoğlu'na görev veren Kuntz, merkezde defansif bir ismi tercih etmedi.
Forvette Halil Dervişoğlu ile Burak Yılmaz ise birlikte görev aldı.
Yedek kulübesinde yer alan futbolcular ise şu şekilde:
Ersin Destanoğlu
Sinan Bolat
Berat Özdemir
Berkan Kutlu
Kenan Karaman
Serdar Dursun
Rıdvan Yılmaz
Taylan Antalyalı
Mert Müldür
Abdülkadir Ömür
Kaan Ayhan