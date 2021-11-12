Stefan Kuntz'tan hücum emri

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık karşılaşmasında sahaya iki forvetle çıkıp, maçın ilk dakikalarında gol bulmanın planlarını yapıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Stefan Kuntz'tan hücum emri
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12 Kasım 2021 10:31
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri'nde son iki maçına çıkıyor. Cumartesi günü Cebelitarık ile evinde karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar'da Teknik Direktör Stefan Kuntz hücum emri verdi. Alman çalıştırıcının Cengiz Ünder'in yokluğunda sahaya iki forvet Burak Yılmaz ve Serdar Dursun ile çıkması bekleniyor.

GOL BULMALIYIZ

Kuntz, antrenmanlarda oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Cebelitarık maçının ilk dakikalarında gol bulmalıyız. Asla rakibi küçümsememeliyiz. Atacağımız her gol çok önemli. Cebelitarık maçını bu bilinçle oynamalıyız. Sizden ve mücadelenizden en ufak kuşkum yok" ifadelerini kullandı.


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