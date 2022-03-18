Stefan Kuntz'tan Daum paylaşımı

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Leverkusen - Atalanta maçını izledi.



Stefan Kuntz karşılaşmada Christoph Daum ile karşılaştı. Sosyal medya hesabından Daum ile fotoğrafını paylaşan Kuntz "Selamlarını iletti ve bizlere elemelerde şans eledi."



Galatasaray - Barcelona maçını takip eden Milli Takım Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak ise "Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde çok önemli bir rakibe karşı iki maçta çok iyi bir mücadele verdi. Özverilerinden dolayı tebrik ediyorum." şeklinde paylaşım yaptı.





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