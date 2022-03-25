Stefan Kuntz'tan Burak Yılmaz açıklaması

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Portekiz karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Maçla ilgili konuşan Stefan Kuntz, "İlk 20 dakika oyuncularımızın sanki galibiyete inanmadıklarını gördük. İlk golden sonra iyi şutlarımız, iyi ortalamalarımız oldu. Oyuncularımızın hisleri bu pozisyonlardan sonra geri döndü. İkinci golde bir dikkatsizliğimiz oldu. Çok çalıştık ama rakibe yakın oynamalıydık golü getiren hamleden önce." dedi.



Devre arasında yaptığı konuşmayı anlatan Kuntz "Devre arasında yaptığımız konuşmada Letonya ve Karadağ maçlarını hatırlattım. Geri düşünce nasıl geri geldiğimizi anlattım. Onlara dedim ki 'Portekiz'de Portekiz'e karşı pozisyonlar buluyorsunuz. Kazanabileceğinize inanıyor musunuz?' dedim. 'Evet hocam' dediler. 'O zaman sahada gösterin' dedik. İkinci yarıdaki performansımızla gurur duyuyorum. Portekiz'e Portekiz'de top oynatmadık. Sıkı çalıştık. Beraberliği yakalama fırsatımız vardı. Bazen de şans lazım." ifadelerini kullandı.



Burak Yılmaz ile konuşup konuşmadığı sorulan Kuntz "Maç sonunda bir daire oluşturduk, bir araya geldik. Burak'a, 'Gurur duymalısın çünkü bu takımın kaptanısın' dedim. Letonya karşısında Burak'ın penaltısı olmasa, bu takım burada olmazdı. Bazen de şansa ihtiyacınız olur." dedi.



Ayrıca Stefan Kuntz, TRT Spor'daki canlı yayın sırasında "Ben size sorayım. Siz Türk Milli Takımı ile gurur duyuyor musunuz? Portekiz'e karşı iyi oynadığımızı düşünüyor musunuz?" şeklinde soru sorarken; sonrasında "Bizim genç bir takımımız var. Büyüyor, gelişiyoruz. Bu mağlubiyet üzerinden yeni şeyler inşa edersek, dersler çıkarırsak gelecekte daha çok gelişeceğiz." açıklamasını yaptı.





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