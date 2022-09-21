Stefan Kuntz'tan ayrılık iddialarına cevap

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Lüksemburg maçı öncesinde konuştu.



Alman teknik adam, kadroya davet edilmeyen Salih Uçan ve Umut Bozok için gelen soruya, "Açıkçası benim kafamdaki düşünce şuydu; mayıs ve haziran dönemindeki maçları hangi oyuncularla geçtiysem yine aynı oyuncularla oynamak. Sakatlıklar olmasaydı, değişiklik yapmayacaktık. Biz bir kitap yazmaya başladık ve onu bu oyuncularla yaptık. Ban göre doğru olan, onlarla devam etmek. Ekibimle birlikte lig maçlarını izledik ve şu an gördüğünüz oyuncuları çağırdık." diye cevap verdi.



Kuntz, son dönemde artan ayrılık haberlerinin sorulması üzerine, "Uluslar Ligi'nde 4 maçı da kazandık, 14 gol attık ve gol yemedik. Yanlış bir şey mi var? Tabii ki insanlar farklı düşüncelere sahip olabilir. Herkesin beğendiği bir hoca olabilir. Bu görev çok çekici bir görev, herkes burada olmak ister." ifadelerini kullandı





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