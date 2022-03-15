Stefan Kuntz'tan Arda Güler'e yakın takip

Fenerbahçe'de ilk kez Vitor Pereira'nın şans verdiği ancak İsmail Kartal'ın hem ilk 11'de kullanıp hem de daha uzun süreler oynattığı 17 yaşındaki Arda Güler, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un da radarına girdi.Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat'ın haberine göre; Genç futbolcunun milli takımda süre alması için 'henüz erken' fikri öne çıkarken, Alman teknik adamın genç yıldızı Milli Takım havasını yaşaması için kadroya çağırmayı düşündüğü belirtildi. Bu arada Arda Güler'i, Bayern Münih, Arsenal ve Liverpool'un yakından takip ettiği öğrenildi.Fenerbahçe'de 5-2'lik Alanya galibiyetinin mutluluğu sürerken Altay Bayındır'ın Rossi'ye yaptığı asist ve Arda Güler'in 5. goldeki adrese teslim pas futbol gündemine damga vurdu. Altay, Alanya'da 9 kurtarışla kendi rekorunu kırarken Rossi'ye yaptığı 57 metrelik asistle maçın yıldızı olmayı başardı. İsmail Kartal, idmanlarda oyunu geriden açmak ve hızlı kanat oyuncularına uzun ve kontra paslar atmayı çalıştığı belirtirken Altay da "Bu her zaman düşündüğüm bir şeydi" diyerek attığı topu gole çeviren Rossi'ye teşekkür etmişti.