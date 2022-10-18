Stefan Kuntz'tan 26 milyonluk golcüye yakın takip!

İngiltere Championship'te Sheffield United ile Blackpool arasında oynanan maçı tribünden izleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un radarında Kıbrıs Türk'ü Rhian Brewster vardı. Alman çalıştırıcı, 22 yaşındaki santrforu ikna etmek için görüşecek.



Başarılı oyuncu Kıbrıs Türkü olan annesinden dolayı Türkiye, babasından dolayı Barbados milli takımı için de oynayabilir. 1 Nisan 2000 yılında Londra'da doğan Brewster'ın annesi bir Kıbrıs Türkü, adı Hülya Hasan Brewster. Annesi kuaför, Rhian'ın futbolcu olması için kuaför dükkanının bir kısmını satmıştı.



Chelsea altyapısında futbola başlayan Brewster, 2015'de Liverpool akademisine katıldı. Yıldız adayı 2019-20 sezonunda Championship ekiplerinden Swansea'ye kiralandı. Brewster bir sonraki sezon Premier Lig ekiplerinden Sheffield United'a 26 milyon euro karşılığında transfer oldu. Sheffi eld United forması altında oynadığı 61 maçta 5 gol atıp, 1 asist yaptı.





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