A Milli Takımımız, Burak Yılmaz'ın 90+9'da penaltıdan attığı golle Letonya'yı deplasmanda 2-1 yenerek 2022 Dünya Kupası'na katılma umutlarını son 2 maça taşırken, Teknik Direktör Stefan Kuntz, yaşadığı büyük mutluluk ve döktüğü sevinç gözyaşlarıyla gündem oldu.



Alman hocanın karşılaşmadan sonra yardımcıları ve futbolcularıyla yaptığı görüşmede, "Bu galibiyet her şeyden daha fazla olumsuz havanın dağılması açısından çok iyi bir oldu" diye konuştuğu belirlendi.



'İşimizi iyi yapalım'



Ay-yıldızlı ekibin başına geçer geçmez Riva'da yardımcılarıyla birlikte antrenman ve taktikten çok oyuncularını psikolojik olarak Norveç ve Letonya maçlarına hazırlamaya gayret eden Stefan Kuntz'un, "Size hep söylüyorum, şansımız olduğu sürece bunu sonuna kadar zorlamak zorundayız. Kalan iki maçı kazanıp, rakiplerin takılmasını bekleyeceğiz. Altı puan daha almamız lazım. Biz kendi işimizi en iyi şekilde yapalım. Rakiplerin yapacağı bir ikram olursa bunu da kesinlikle geri çevirmeyiz" dediği öğrenildi.



Bu arada deneyimli teknik adamın önümüzdeki dönemde milli oyuncuları yakından takibe devam edeceği ifade edildi. Kuntz'un Süper Lig'de ve Avrupa'da top koşturan futbolcularla doğrudan iletişim içinde olacağı da vurgulandı.



